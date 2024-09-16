Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ольга Кабо высказалась о будущем российского кино

Актриса посоветовала российским кинематографистам не гнаться за Западом
Ольга Кабо
Ольга Кабо

Актриса Ольга Кабо заявила в интервью «Газете.Ru», что российское кино ждет светлое будущее.

По словам Кабо, важно, чтобы кинематографисты вкладывали душу в свои работы. Она уверена, что отечественные картины обладают самобытностью, поэтому посоветовала коллегам не опираться на западные проекты.

«Все у нашего кинематографа будет хорошо! Главное, чтобы в кинопроизведениях была душа. У нашего кино есть свой почерк, нам не стоит гнаться за Западом, пытаться скопировать или повторить. Нужно быть не вторичными, а самоценными!» — заявила актриса.

Кабо добавила, что ей не хватает добрых и светлых картин в отечественном кино.

«Лично мне не хватает добрых, светлых, мудрых фильмов. Сегодня на экранах много поверхностного и примитивного. Не понимаю юмора ниже плинтуса, не хочу, чтобы меня приземляли, хочу вдохновения и открытий!» — рассказала артистка.

Кабо также похвалила современные киносказки.

«Какие замечательные и яркие картины мы делаем для детей! “По щучьему велению”, например, или все “Богатыри”. Получаем удовольствие от общения друг с другом и потом еще долго обсуждаем увиденное», — заявила Кабо.