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Сочинские дневники: «Последний богатырь» и великая Снигирь

Кинокритик Егор Москвитин рассказывает о семи отличных сериалах из программы фестиваля «Новый сезон»

Продолжаем рассказывать о самых любопытных и ожидаемых новинках, представленных на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Как чувствуют себя герои франшизы «Последний богатырь» в формате сериала? Чем очаровывает мелодрама «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым? И правда ли так хороша Юлия Снигирь в «Танго на осколках»?

О том, чем порадовала вторая половина фестиваля в Сочи, — в третьей части кинодневников от кинокритика и соведущего шоу-подкаста PROсмотрено Егора Москвитина. Берем на заметку! 