Продолжаем рассказывать о самых любопытных и ожидаемых новинках, представленных на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Как чувствуют себя герои франшизы «Последний богатырь» в формате сериала? Чем очаровывает мелодрама «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым? И правда ли так хороша Юлия Снигирь в «Танго на осколках»?
О том, чем порадовала вторая половина фестиваля в Сочи, — в третьей части кинодневников от кинокритика и соведущего шоу-подкаста PROсмотрено Егора Москвитина. Берем на заметку!