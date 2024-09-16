56-летняя Ольга Кабо объяснила важность наличия морщин на лице

«Для меня важно сохранить мое лицо: я должна быть узнаваема моими зрителями и поклонниками, а мои дети по моей мимике, да и по морщинам должны понимать, в каком я настроении. Ведь наши морщины — это атлас жизни, и любое оперативное вмешательство или чрезмерное употребление филлеров, на мой взгляд, стирает историю жизни и делает человека безликим и неинтересным», — объяснила собеседница издания.