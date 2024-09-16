«Слишком красивый»: Хабенский вспомнил, как ему отказали после проб

Константин Хабенский стал героем первого выпуска шоу «Актерская студия», нового проекта VK Creative, Кино Mail и VK Видео. После беседы с ведущим актер ответил на вопросы присутствовавших в студии приглашенных студентов театральных институтов.
Так, один из будущих актеров поинтересовался у Хабенского, были ли в его жизни случаи, когда из-за внешности его не брали в проект. Артист вспомнил, как однажды режиссер Алексей Герман отказался снимать его в своем фильме.
«Только один режиссер в моей жизни, который деликатно "слил" меня со съемок после проб. Вот я до сих пор пользуюсь его выражением. Он сказал: “Константин, вы слишком красивы для моего фильма”. И я понял, что это высшая степень деликатности и интеллигентности», — признался звезда сериала «Убойная сила».
Он добавил, что все зависит от личности актера: он может либо пользоваться только внешностью и выбирать одинаковые роли с похожим типажом, либо «побороться со своей внешностью, используя свой талант».
В шоу Константин Хабенский также рассказал, как не потерять голову от первой славы, можно ли «побороть свою внешность, используя свой талант», и что на самом деле является самым страшным для актера. А еще поведал, как однажды его вырезали из блокбастера с Брэдом Питтом и почему на самом деле его амплуа — «комическая старуха».