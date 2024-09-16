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«Слишком красивый»: Хабенский вспомнил, как ему отказали после проб

Актер рассказал, как Алексей Герман деликатно «слил» его со съемок

Константин Хабенский стал героем первого выпуска шоу «Актерская студия», нового проекта VK Creative, Кино Mail и VK Видео. После беседы с ведущим актер ответил на вопросы присутствовавших в студии приглашенных студентов театральных институтов.

Так, один из будущих актеров поинтересовался у Хабенского, были ли в его жизни случаи, когда из-за внешности его не брали в проект. Артист вспомнил, как однажды режиссер Алексей Герман отказался снимать его в своем фильме.

«Только один режиссер в моей жизни, который деликатно "слил" меня со съемок после проб. Вот я до сих пор пользуюсь его выражением. Он сказал: “Константин, вы слишком красивы для моего фильма”. И я понял, что это высшая степень деликатности и интеллигентности», — признался звезда сериала «Убойная сила».

Он добавил, что все зависит от личности актера: он может либо пользоваться только внешностью и выбирать одинаковые роли с похожим типажом, либо «побороться со своей внешностью, используя свой талант».

В шоу Константин Хабенский также рассказал, как не потерять голову от первой славы, можно ли «побороть свою внешность, используя свой талант», и что на самом деле является самым страшным для актера. А еще поведал, как однажды его вырезали из блокбастера с Брэдом Питтом и почему на самом деле его амплуа — «комическая старуха».