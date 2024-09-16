«Слишком красивый»: Хабенский вспомнил, как ему отказали после проб

В шоу Константин Хабенский также рассказал, как не потерять голову от первой славы, можно ли «побороть свою внешность, используя свой талант», и что на самом деле является самым страшным для актера. А еще поведал, как однажды его вырезали из блокбастера с Брэдом Питтом и почему на самом деле его амплуа — «комическая старуха».