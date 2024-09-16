Стивен Содерберг напишет книгу о съемках фильма «Челюсти»

По информации источника, творение Содерберга, который является фанатом фильма своего коллеги и тезки Стивена Спилберга, будет образовательным пособием, посвященным режиссуре. За основу книги постановщик решил взять анализ того, как создавались «Челюсти». Он также заявил, что именно увиденный в 12 лет триллер про акул вдохновил его на освоение профессии режиссера.