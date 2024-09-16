Стивен Содерберг напишет книгу о съемках фильма «Челюсти»

Режиссер Стивен Содерберг начал писать документальную книгу о создании известного фильма ужасов «Челюсти». Об этом сообщает портал IndieWire.
По информации источника, творение Содерберга, который является фанатом фильма своего коллеги и тезки Стивена Спилберга, будет образовательным пособием, посвященным режиссуре. За основу книги постановщик решил взять анализ того, как создавались «Челюсти». Он также заявил, что именно увиденный в 12 лет триллер про акул вдохновил его на освоение профессии режиссера.
Ранее стала известна дата выхода нового фильма Спилберга.
Стивен Содерберг является самым молодым режиссером, получившим главный приз Каннского фестиваля (за картину «Секс, ложь и видео»). Среди его работ также — «Эрин Брокович», «Траффик», «11 друзей Оушена», «Двенадцать друзей Оушена» и многие другие.