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Стивен Содерберг напишет книгу о съемках фильма «Челюсти»

Режиссер является фанатом творчества своего коллеги Стивена Спилберга
Кадр из фильма «Челюсти»
Кадр из фильма «Челюсти»

Режиссер Стивен Содерберг начал писать документальную книгу о создании известного фильма ужасов «Челюсти». Об этом сообщает портал IndieWire.

По информации источника, творение Содерберга, который является фанатом фильма своего коллеги и тезки Стивена Спилберга, будет образовательным пособием, посвященным режиссуре. За основу книги постановщик решил взять анализ того, как создавались «Челюсти». Он также заявил, что именно увиденный в 12 лет триллер про акул вдохновил его на освоение профессии режиссера.

Стивен Содерберг является самым молодым режиссером, получившим главный приз Каннского фестиваля (за картину «Секс, ложь и видео»). Среди его работ также — «Эрин Брокович», «Траффик», «11 друзей Оушена», «Двенадцать друзей Оушена» и многие другие.