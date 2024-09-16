Следить за собой для актера не прихоть, а обязанность. Вот только получается это не у всех. Рассказываем о селебрити, которые справились.
1. Дэйв Батиста
Двухметровый рестлер всегда вызывал трепет одним своим появлением: как в кадре, так и на красной дорожке. Но на прошлой неделе 55-летний Дэйв Батиста поверг своих поклонников в шок: актер, запомнившийся своими мощными персонажами в «Стражах Галактики» и «Бегущий по лезвию 2049», скинул порядка 40 кг.
Батиста признался, что снова почувствовал себя 19-летним пареньком, и сообщил, что похудел ради фильма «Игра киллера», в котором сыграл смертельно больного убийцу.
По словам Батисты, это решение было очень важным для его карьеры, ведь теперь он не выглядит как человек-гора. А значит, можно будет попробовать себя и в драматическом образе.
2. Крис Пратт
Коллега Батисты по трилогии «Стражи Галактики» Крис Пратт тоже в свое время похудел ради роли. Чтобы сыграть Звездного лорда, актеру пришлось сесть на диету и приступить к ежедневным тренировкам. За полгода Крис избавился почти от 30 кг и получил статус секс-символа. А раньше было совсем по-другому: Пратт налегал на фаст-фуд и говорил фанатам, что любит себя таким, как есть. Амплуа у актера было соответствующее — он играл романтиков-простачков.
3. Джона Хилл
Кардинально изменился и Джона Хилл, упитанность которого всегда была его визитной карточкой. При росте 175 см Джона весил 115 кг, но комплекция нисколько не мешала звезде делать карьеру. Все изменилось после съемок комедии «Мачо и Ботан», в которой Хилл сыграл вместе с Ченнингом Татумом. Говорят, что Джона вдохновился Татумом, который даже в перерывах между сценами умудрялся отжиматься от пола. Хилл пересмотрел питание и завел здоровые привычки, превратившись в красавца с прессом.
4. Кристина Агилера
43-летняя исполнительница хита Genie in a bottle под конец 2023 года поразила фанатов своим преображением. После вторых родов Кристине Агилере долго не удавалось сбросить вес, а тут певица предстала в новом облике, скинув как минимум 20 кг. Мнения поклонников разделились: одни считают, что Кристина просто взяла себя в руки или нашла хорошего диетолога, другие — что не обошлось без модной «волшебной таблетки».
5. Адриана Лима
Еще одна красотка, на внешности которой сказалась беременность. В 2022 году Адриана Лима стала мамой в третий раз и потеряла прежнюю стать. И пока модель наслаждалась материнством, прежние фанаты горевали, мечтая снова увидеть сногсшибательную фигуру и легендарные скулы бразильянки. Мечты сбылись: на премьере драмы «Чаща» Лима продемонстрировала прежний облик под всеобщее одобрение: «Адриана вернулась!».