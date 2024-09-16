Коллега Батисты по трилогии «Стражи Галактики» Крис Пратт тоже в свое время похудел ради роли. Чтобы сыграть Звездного лорда, актеру пришлось сесть на диету и приступить к ежедневным тренировкам. За полгода Крис избавился почти от 30 кг и получил статус секс-символа. А раньше было совсем по-другому: Пратт налегал на фаст-фуд и говорил фанатам, что любит себя таким, как есть. Амплуа у актера было соответствующее — он играл романтиков-простачков.