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Прилично сбросили: Дэйв Батиста и другие звезды, которые сильно похудели

Знаменитости, которые шокировали фанатов радикальными переменами.

Следить за собой для актера не прихоть, а обязанность. Вот только получается это не у всех. Рассказываем о селебрити, которые справились. 

1. Дэйв Батиста

Дэйв Батиста до похудения.
Дэйв Батиста в фильме «Стук в дверь».
Дэйв Батиста после похудения
Дэйв Батиста на премьере фильма «Игра киллера» Источник: Legion-Media.ru

Двухметровый рестлер всегда вызывал трепет одним своим появлением: как в кадре, так и на красной дорожке. Но на прошлой неделе 55-летний Дэйв Батиста поверг своих поклонников в шок: актер, запомнившийся своими мощными персонажами в «Стражах Галактики» и «Бегущий по лезвию 2049», скинул порядка 40 кг. 

Батиста признался, что снова почувствовал себя 19-летним пареньком, и сообщил, что похудел ради фильма «Игра киллера», в котором сыграл смертельно больного убийцу.

По словам Батисты, это решение было очень важным для его карьеры, ведь теперь он не выглядит как человек-гора. А значит, можно будет попробовать себя и в драматическом образе. 

2. Крис Пратт 

Крис Пратт до похудения.
Крис Пратт в сериале «Парки и зоны отдыха».
Крис Пратт после похудения.
Крис Пратт в фильме «Стражи Галактики».

Коллега Батисты по трилогии «Стражи Галактики» Крис Пратт тоже в свое время похудел ради роли. Чтобы сыграть Звездного лорда, актеру пришлось сесть на диету и приступить к ежедневным тренировкам. За полгода Крис избавился почти от 30 кг и получил статус секс-символа. А раньше было совсем по-другому: Пратт налегал на фаст-фуд и говорил фанатам, что любит себя таким, как есть. Амплуа у актера было соответствующее — он играл романтиков-простачков. 

3. Джона Хилл 

Джона Хилл до похудения.
Джона Хилл в фильме «Волк с Уолл-стрит».
Джона Хилл после похудения.
Джона Хилл в фильме «Что за люди».

Кардинально изменился и Джона Хилл, упитанность которого всегда была его визитной карточкой. При росте 175 см Джона весил 115 кг, но комплекция нисколько не мешала звезде делать карьеру. Все изменилось после съемок комедии «Мачо и Ботан», в которой Хилл сыграл вместе с Ченнингом Татумом. Говорят, что Джона вдохновился Татумом, который даже в перерывах между сценами умудрялся отжиматься от пола. Хилл пересмотрел питание и завел здоровые привычки, превратившись в красавца с прессом. 

4. Кристина Агилера

Кристина Агилера до похудения
Кристина Агилера Источник: Alloverpress
Кристина Агилера после похудения
Кристина Агилера на премии «Грэмми 2024» Источник: Getty Images

43-летняя исполнительница хита Genie in a bottle под конец 2023 года поразила фанатов своим преображением. После вторых родов Кристине Агилере долго не удавалось сбросить вес, а тут певица предстала в новом облике, скинув как минимум 20 кг. Мнения поклонников разделились: одни считают, что Кристина просто взяла себя в руки или нашла хорошего диетолога, другие — что не обошлось без модной «волшебной таблетки». 

5. Адриана Лима

Адриана Лима до похудения.
Адриана Лима.Источник: Legion-Media.ru
Адриана Лима после похудения.
Адриана Лима на премьере фильма «Чаща».Источник: Legion-Media.ru

Еще одна красотка, на внешности которой сказалась беременность. В 2022 году Адриана Лима стала мамой в третий раз и потеряла прежнюю стать. И пока модель наслаждалась материнством, прежние фанаты горевали, мечтая снова увидеть сногсшибательную фигуру и легендарные скулы бразильянки. Мечты сбылись: на премьере драмы «Чаща» Лима продемонстрировала прежний облик под всеобщее одобрение: «Адриана вернулась!».