Натали Портман в роковом образе появилась на кинофестивале

Натали Портман появилась на фестивале американских фильмов во французском Довиле. Для светского выхода 43-летняя актриса выбрала роковой образ: она надела черное полупрозрачное платье в пол, расшитое стразами, с объемными рукавами.
Звезда картины «Леон» дополнила образ черным ремнем на талии. Портман распустила волосы и сделала макияж с дымчатыми тенями.
Поклонники восхитились эффектным образом кинозвезды и отметили, что она похорошела после развода.
«Настоящая королева драмы, очень эффектный образ», «Еще сильнее похудела после развода, но какая же она красивая».
Актриса получила на фестивале Deauville почетную награду, которую ей вручила французская актриса Изабель Аджани.
Напомним, недавно Натали Портман развелась с танцовщиком Бенжаменом Мильпье, с которым познакомилась на съемках фильма «Черный лебедь».
Актриса прожила с ним 11 лет. В этом браке у нее родились сын Алеф и дочь Амалия. Причиной развода стали измены Мильпье.