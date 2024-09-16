57-летний Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз

До 2023 года Венсан Кассель был женат на Тине Кунаки, которая моложе его на 30 лет. В 2019 году у пары родилась дочь, которую назвали Амазони. До этого французский артист состоял в отношениях с актрисой Моникой Беллуччи, от брака у них двое совместных детей — Дева и Леони.