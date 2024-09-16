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Внешность 78-летнего Сталлоне на новых фото удивила фанатов

Актер попал в объективы папарацци во время отдыха с семьей в Италии

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне попал в объектив папарацци и удивил фанатов. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

78-летний артист был замечен во время отдыха с семьей в Италии. Так, звезду «Рокки» запечатлели на яхте в синей футболке, белых брюках и кроссовках. Кроме того, он надел черные солнцезащитные очки и уложил волосы назад.

Читатели портала обратили внимание на внешность знаменитости и принялись писать об этом в комментариях под материалом. «Любой мужчина был бы благодарен выглядеть так хорошо в 78 лет», «Похоже на пластическую операцию и имплантацию волос. Молодец!», «Белая линия наверху лба выглядит как подтяжка бровей», «Это очень плохо, но я понимаю, как важны для него волосы», «Что у него с губами. Похоже, что он их накачал», — высказывались они.

В августе сообщалось, что Сталлоне показал архивное фото в честь дня рождения супруги, актрисы Дженнифер Флавин.