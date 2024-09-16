Внешность 78-летнего Сталлоне на новых фото удивила фанатов

Читатели портала обратили внимание на внешность знаменитости и принялись писать об этом в комментариях под материалом. «Любой мужчина был бы благодарен выглядеть так хорошо в 78 лет», «Похоже на пластическую операцию и имплантацию волос. Молодец!», «Белая линия наверху лба выглядит как подтяжка бровей», «Это очень плохо, но я понимаю, как важны для него волосы», «Что у него с губами. Похоже, что он их накачал», — высказывались они.