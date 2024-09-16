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Звезда «Гарри Поттера» рассказал о желании сыграть еще одного персонажа

Гари Олдман отметил, что в продолжении истории обязательно должен быть новый актерский состав
Гари Олдман в образе Сириуса Блэка
Гари Олдман в образе Сириуса БлэкаИсточник: Legion-Media.ru

Актер Гари Олдман, который сыграл Сириуса Блэка в культовой франшизе «Гарри Поттер», признался, что хотел бы сыграть в новых проектах другого персонажа. Об этом сообщает издание IndieWire.

Олдман сообщил, что пока никто не связывался с ним по поводу съемок в сериале по «Гарри Поттеру», но он бы подошел на роль Дамблдора.

«Через несколько лет я бы вполне мог сыграть директора Хогвартса», — пошутил он.

Актер также добавил, что в продолжениях истории о юном волшебнике обязательно должен быть новый актерский состав.

Ранее стало известно, что HBO объявил кастинг на роли Гарри Поттера, Рона и Гермионы.