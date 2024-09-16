Дочь Пола Уокера почтила память актера

Мидоу Уокер, дочь Пола Уокера, опубликовала в личном блоге архивное фото со своим отцом накануне его дня рождения — 12 сентября ему бы исполнился 51 год. На кадре звезда франшизы «Форсаж» с улыбкой смотрит на свою маленькую дочь и держит в руках картонную корону для нее.
«С днем рождения, мой лучший друг. Я очень люблю тебя и скучаю по тебе каждый день. Спасибо тебе за все. Мой вечный ангел-хранитель», — написала Уокер.
Также в честь дня рождения отца она выпустила футболку с его фотографией, на которой актер запечатлен с поклонниками.
«Мы очень рады представить эту эксклюзивную футболку специального выпуска с классическим изображением моего отца, любезно предоставленным Universal. Этот уникальный дизайн — дань авантюрному духу моего отца и его любви к жизни. Покупая эту футболку, вы не только отдаете дань уважения наследию моего отца, но и поддерживаете стипендию фонда Пола Уокера, расширяя возможности молодых умов, посвятивших себя сохранению океана и защите окружающей среды», — рассказала девушка.
Напомним, Мидоу Уокер родилась в 1998 году в отношениях Пола Уокера с Ребеккой Сотерос. До 13 лет она жила с матерью на Гавайях, а затем переехала к отцу в Лос-Анджелес. Единственная наследница актера стала моделью.
Пол Уокер умер в ноябре 2013 года. Тогда он возвращался с мероприятия благотворительного фонда Reach Out Worldwide вместе со своим другом Роджером Родасом, который был за рулем автомобиля.
Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего машина загорелась. Уокер и Родас скончались на месте.