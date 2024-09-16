Дочь Пола Уокера почтила память актера

«Мы очень рады представить эту эксклюзивную футболку специального выпуска с классическим изображением моего отца, любезно предоставленным Universal. Этот уникальный дизайн — дань авантюрному духу моего отца и его любви к жизни. Покупая эту футболку, вы не только отдаете дань уважения наследию моего отца, но и поддерживаете стипендию фонда Пола Уокера, расширяя возможности молодых умов, посвятивших себя сохранению океана и защите окружающей среды», — рассказала девушка.