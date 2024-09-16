Новую Машу из «Ворониных» раскритиковали за актерскую игру

«Я думала: сколько же желчи в людях. Писали, что у меня нет специального образования, хотя это не так. Я все думала: что еще про меня новенького придумают. Мне было очень любопытно, откуда люди берут все это. К счастью, на площадке все меня поддержали. Это было очень ценно для меня», — признавалась актриса.