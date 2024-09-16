Новую Машу из «Ворониных» раскритиковали за актерскую игру

В сети раскритиковали Карину Орлову, которая сыграла в сериале «Костя — Вера», спин-оффе «Ворониных», Машу Воронину, старшую дочку Кости (Георгий Дронов) и Веры (Екатерина Волкова). Поклонникам не понравилась ее актерская игра, и они считают, что Мария Ильюхина, которая играла Машу в оригинальной версии, справилась бы с работой лучше.
«Вы ужасная актриса! Верните настоящую Машу Воронину», «Ужасная игра. Абсолютно незапоминающаяся внешность. Одним словом — провал. И на вас заменили Машу Ильюхину? Зачем?», «Ильюхина сыграла бы лучше», «У вас отвратительная актерская игра, даже смотреть противно», «Новая Маша совершенно не передает характер Маши из старого сериала. Вроде ничего. Но нет ощущения, что это та же личность. Не тот характер будто. Очень импульсивная она, наигранная, излишне эмоциональная. Хотя Маша всегда была спокойной», — пишут недоброжелатели.
Сама Орлова говорила, что ей тяжело переносить такую критику и читать о себе такие слова. Однако коллеги предупреждали ее о реакции поклонников.
«Я думала: сколько же желчи в людях. Писали, что у меня нет специального образования, хотя это не так. Я все думала: что еще про меня новенького придумают. Мне было очень любопытно, откуда люди берут все это. К счастью, на площадке все меня поддержали. Это было очень ценно для меня», — признавалась актриса.
Анна Фроловцева, исполнительница роли Галины Ивановны, и Екатерина Волкова рассказывали, что Марию Ильюхину приглашали на пробы. Однако после этого создатели проекта поняли, что она не справится с работой, и решили взять на роль Маши Ворониной другую актрису.
«Мы говорили Карине: “Когда проект выйдет, поверь, будет много людей, которые будут как обливать грязью, так и хвалить. Ни в коем случае не обращай внимания”. Я надеюсь, что ей хватит мудрости достойно пройти это испытание. Конечно, ей очень страшно взять и войти в готовый проект, где все помнят Машу Ильюхину. Всем кажется, что Карина занимает чужое место, но это ее место. Просто зрителям надо переключиться и понять, что Маша изменилась, повзрослела, стала другой», — говорила Волкова.
В продолжении сериала Маша приводит своего возлюбленного Сергея (Николай Новоселов) домой к родителям. Теперь простой парень из провинции будет жить с Ворониными, что совершенно не нравится Косте. Он намерен сделать все возможное, чтобы его дочь бросила парня.
Сериал «Костя — Вера» идет в эфире СТС по будням.