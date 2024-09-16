Дакота Фанинг впервые за 21 год появилась на красной дорожке «Эмми»

Фаннинг начала свою актерскую карьеру всего в пять лет — в семь лет, когда она сыграла роль в фильме «Я — Сэм» вместе с Шоном Пенном. Актрису пригласили вступить в Академию кинематографических искусств и наук всего в 12 лет. Она стала самой молодой из когда-либо приглашенных.