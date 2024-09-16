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Дакота Фанинг впервые за 21 год появилась на красной дорожке «Эмми»

Актриса посетила церемонию вручения премии

Актриса Дакота Фаннинг появилась на красной дорожке премии «Эмми». Об этом сообщает Daily Mail.

Для выхода на публику звезда выбрала платье без рукавов золотого цвета. Образ она дополнила макияжем со стрелками, в качестве украшений выбрала кольцо с жемчугом и серьги с бриллиантами.

30-летней актрисе было всего девять лет, когда она дебютировала на «Эмми» в 2003 году. Тогда сериал с Фаннинг «Взятые» выиграл премию «Выдающийся мини-сериал».

Фаннинг была номинирована на «Эмми» в категории «Лучшая актриса в мини-сериале, сериале-антологии или фильме». Она снялась в мини-сериале «Рипли» для Netflix. В проекте актриса сыграла Мардж Шервуд. Сам сериал адаптирован по роману Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» 1955 года.

Фаннинг начала свою актерскую карьеру всего в пять лет — в семь лет, когда она сыграла роль в фильме «Я — Сэм» вместе с Шоном Пенном. Актрису пригласили вступить в Академию кинематографических искусств и наук всего в 12 лет. Она стала самой молодой из когда-либо приглашенных.