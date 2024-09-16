59-летняя Элизабет Херли снялась в рубашке на голое тело для журнала

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном виде для мужского журнала Maxim. Соответствующая публикация появилась в соцсети глянцевого издания.
59-летняя звезда «Остина Пауэрса» предстала на обложке осеннего номера в голубой рубашке, которую надела на голое тело. На размещенном кадре видно, что под изделием отсутствует бюстгальтер.
Визажисты сделали знаменитости макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы розовую сияющую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежную прическу с начесом. Они дополнили образ актрисы массивной золотой цепью.
Ранее 59-летняя Элизабет Херли показала фигуру в крошечном бикини.