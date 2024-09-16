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Дочь Джуда Лоу в бикини снялась в рекламе

Айрис Лоу в купальнике снялась в рекламе духов Versace

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу в купальнике снялась в рекламе духов Versace. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

23-летняя манекенщица позировала на одном из кадров, лежа на спине на песчаном пляже. Она надела фиолетовое бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и золотистой металлической фурнитурой и трусы. В то же время у ног девушки располагался флакон с эмблемой упомянутого бренда, наполненный жидкостью под цвет наряда.

Кроме того, модель предстала перед камерой в блестящем мини-платье с глубоким декольте, дополнив образ массивными квадратными серьгами.