«Лунтик. Возвращение домой» вновь возглавил кинопрокат в РФ и СНГ за выходные

На втором месте находится американский боевик-комедия «Игра киллера», собравший 38,2 млн рублей за минувшие выходные. В центре сюжета — один из лучших киллеров в мире Джо Флуд, который внезапно узнает, что он смертельно болен. Главный герой решает огласить рекордный по сумме контракт за собственную голову. Однако его диагноз оказывается ошибкой, но в подобное уже никто не поверит. Чтобы сохранить свою жизнь, Джо придется противостоять самым опасным коллегам по цеху. Роли в картине сыграли София Бутелла, Дэйв Батиста, Бен Кингсли и другие.