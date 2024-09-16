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«Лунтик. Возвращение домой» вновь возглавил кинопрокат в РФ и СНГ за выходные

На втором месте находится американский комедийный боевик «Игра киллера»

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» Константина Бронзита вновь стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 60 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 12 по 15 сентября.

Мультфильм повествует о новых приключениях Лунтика и его друзей, которые решают помочь главному герою найти маму и вернутся домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Черную гору. Роли озвучивали Алла СлынькоЮлия ЗоркинаОлег КуликовичВалерий Смекалов и другие. 

На втором месте находится американский боевик-комедия «Игра киллера», собравший 38,2 млн рублей за минувшие выходные. В центре сюжета — один из лучших киллеров в мире Джо Флуд, который внезапно узнает, что он смертельно болен. Главный герой решает огласить рекордный по сумме контракт за собственную голову. Однако его диагноз оказывается ошибкой, но в подобное уже никто не поверит. Чтобы сохранить свою жизнь, Джо придется противостоять самым опасным коллегам по цеху. Роли в картине сыграли София БутеллаДэйв БатистаБен Кингсли и другие.

Российская комедия режиссеров Дениса Гуляра и Гайка Асатряна «Любовь зла» заняла третью строчку рейтинга, собрав 20,4 млн рублей за прошедшие выходные. Сюжет фильма построен вокруг харизматичного вора-домушника Максима, который из-за долга опасным бандитам попадает в неприятности. Во время очередного ограбления квартиры он попытается уберечь от неверного шага хозяйку квартиры Еву, которая хочет свести счеты с жизнью из-за разрыва с парнем. Роли в картине исполнили Никита КологривыйЕкатерина КовальчукДмитрий ВласкинВладимир СычевАнна Ардова и Ольга Тумайкина.

Ранее стало известно, что полнометражный «Лунтик» поставил рекорд до премьеры.