Актер из «Медведя» получил «Эмми» как лучший комедийный актер

Уайт сыграл главную роль в сериале, изобразив шеф-повара Кармен «Карми» Берзатто, который попытался спасти бизнес своего брата от закрытия, банкротства и потребительского надзора. Первый сезон «Медведя» стал самым просматриваемым комедийным шоу в истории FX. При этом после выхода второго сезона сериала его аудитория за четыре дня выросла на 70%.