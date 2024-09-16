Актер из «Медведя» получил «Эмми» как лучший комедийный актер

Американский актер Джереми Аллен Уайт получил «Эмми» как лучший комедийный актер за роль в сериале «Медведь». Об этом сообщает телеканал ABC.
Уайт сыграл главную роль в сериале, изобразив шеф-повара Кармен «Карми» Берзатто, который попытался спасти бизнес своего брата от закрытия, банкротства и потребительского надзора. Первый сезон «Медведя» стал самым просматриваемым комедийным шоу в истории FX. При этом после выхода второго сезона сериала его аудитория за четыре дня выросла на 70%.
В 2024 году второй сезон «Медведя» получил 23 номинации на премию «Эмми», что стало рекордом для комедийных сериалов.
Другой участник съемочной группы сериала Эбон Мосс-Бакрак стал лауреатом премии «Эмми» в номинации «Лучший актер второго плана».
Ранее стало известно, что «Медведь» и «Сегун» лидируют по числу номинаций на «Эмми».