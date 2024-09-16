Звезда «Сегуна» Хироюки Санада стал лучшим актером на премии «Эмми»

9 сентября стало известно, что сериал «Сегун» установил рекорд на вручении премии «Эмми». Он завоевал 14 наград из 25 номинаций в неосновных категориях. Сериал рассказывает о феодальной войне в Японии. Премьера исторической драмы состоялась 27 февраля 2024 года. Она стала второй экранизацией одноименного романа Джеймса Клавелла.