Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Сегуна» Хироюки Санада стал лучшим актером на премии «Эмми»

Актер получил «Эмми» как лучший драмактер за роль в сериале «Сегун»
Хироюки Санада
Хироюки СанадаИсточник: Legion-Media.ru

Хироюки Санада получил телевизионную премию «Эмми» в категории «Лучший драматический актер». Он сыграл роль Ёси Торанага в сериале «Сегун», передает ТАСС.

На награду в этой категории также претендовали еще пять артистов. В их числе — Идрис Эльба, принявший участие в сериале «Захваченный рейс».

9 сентября стало известно, что сериал «Сегун» установил рекорд на вручении премии «Эмми». Он завоевал 14 наград из 25 номинаций в неосновных категориях. Сериал рассказывает о феодальной войне в Японии. Премьера исторической драмы состоялась 27 февраля 2024 года. Она стала второй экранизацией одноименного романа Джеймса Клавелла.

Церемония награждения премией «Эмми» прошла в стенах Peacock Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).