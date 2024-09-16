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Названы лучшие сериалы года по версии «Эмми»

76-я церемония вручения премии «Эмми» состоялась 15 сентября
Кадр из сериала «Сегун»
Кадр из сериала «Сегун»

Лучшими сериалами 2024 года по версии премии «Эмми» стали «Сегун» и «Хитрости». Об этом сообщается на сайте Американской телевизионной академии.

Шоу, рассказывающее о событиях, происходящих в Японии в начале XVII века, было признано лучшим драматическим сериалом, а «Хитрости» — комедийным.

«Сегун» — это исторический эпос о феодальных распрях в Японии. Сериал основан на романе писателя Джеймса Клавелла. «Хитрости» рассказывает о стендап-актрисе и комедийном писателе, которые объединились для работы над совместным материалом.

Ранее сообщалось, что американский фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера может стать триумфатором церемонии вручения премии «Оскар».