Звездные гости
На сочинском курорте «Роза Хутор» завершился третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Гостями торжественной церемонии закрытия стали журналисты и блогеры, звезды российского кино и другие представители индустрии.
В числе знаменитостей оказались Александра Бортич, Алена Михайлова, Александр Робак, Светлана Бондарчук, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Наталья Бардо, Стася Милославская, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Слава Копейкин и многие другие.
Необычная церемония награждения
В этом году в конкурсную программу фестиваля вошли четыре полнометражных фильма и 16 сериалов от семи крупнейших российских онлайн-платформ. После каждого сеанса все присутствовавшие выставляли оценки просмотренным проектам по шкале от 1 до 10 в нескольких номинациях. Таким образом, победители определялись путем зрительского голосования.
Торжественное вручение наград по итогам смотра проходило в формате «церемонии бракосочетания зрителя и контента» — с цветочной аркой, живой музыкой и видеороликом с фрагментами из фильмов и сериалов, представленных в конкурсе.
Кому достались награды фестиваля «Новый сезон»
Первыми вручались призы в актерских номинациях. В категории «Герой нового сезона» награду получил Евгений Цыганов за роль писателя Константина Иноземцева в сериале «Первый номер». Вместе с ним на победу претендовали Тимофей Трибунцев («Подслушано в Рыбинске») и Иван Янковский («Аутсорс»).
«Героиней нового сезона» стала Александра Бортич, исполнившая роль больной раком таксистки Татьяны в драмеди «Между нами химия». Ее конкурентками по номинации были Юлия Снигирь («Танго на осколках») и Мила Ершова («Аутсорс»).
Лучшим фильмом «Нового сезона 2024» стала криминальная комедия Владимира Зинкевича «Где наши деньги?» с Александром Тарасовым, Андреем Максимовым и Кузьмой Котрелевым в главных ролях. Также в номинации были представлены комедия «Море на двоих», «Один день в Стамбуле» и «Встретимся вчера».
Второй главный приз смотра — «Самый ожидаемый сериал» — получила драма Душана Глигорова «Аутсорс», где Иван Янковский, Данил Стеклов и Эльдар Калимулин сыграли палачей одной из провинциальных тюрем. В этой номинации на победу также претендовали драмеди «Между нами химия» и «Первый номер».
«Открытием нового сезона» стала режиссер и сценарист сериала «Между нами химия» Карина Чувикова. А Специальный приз фестиваля достался семейному фэнтези «Последний богатырь. Наследие», продолжающему популярную трилогию с Виктором Хориняком в главной роли.
Важные объявления и «букет невесты»
В финале церемонии генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин объявил о том, что четвертый фестиваль «Новый сезон» в 2025 году откроется документальным фильмом «Брат навсегда», приуроченным к 25-летию картины «Брат 2». По словам Мишина, в ленте примут участие дети Алексея Балабанова, Сергея Сельянова и Сергея Бодрова-мл.
Кроме того, продюсер «Нового сезона» Полина Зуева сообщила, что со следующего года появится новая номинация, в которой будут отмечаться лучшие дженерики — специальные ролики онлайн-платформ, рассказывающие о грядущих премьерах сезона.
Перед финальным роликом, смонтированным из самых ярких моментов фестиваля, в зал были брошены три «букета невесты» — от лица проектов, еще не нашедших своего зрителя. Один из таких букетов поймал Владимир Вдовиченков.
Напомним, что в спецпроекте Кино Mail о «Новом сезоне» можно посмотреть прямые эфиры с кинозвездами и интервью с актерами, а также видеодневники фестиваля и обзоры главных сериалов-новинок.