В этом году в конкурсную программу фестиваля вошли четыре полнометражных фильма и 16 сериалов от семи крупнейших российских онлайн-платформ. После каждого сеанса все присутствовавшие выставляли оценки просмотренным проектам по шкале от 1 до 10 в нескольких номинациях. Таким образом, победители определялись путем зрительского голосования.