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Бортич, Бардо, Лядова: звезды на закрытии фестиваля онлайн-кинотеатров

Как прошло закрытие фестиваля «Новый сезон 2024» и кому достались его призы — в материале Кино Mail с места событий

Звездные гости

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Александр Робак и Сабина Ахмедова
Анна Котова
Юлия Волкова
Александр Новиков
Алексей Лукин
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На сочинском курорте «Роза Хутор» завершился третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Гостями торжественной церемонии закрытия стали журналисты и блогеры, звезды российского кино и другие представители индустрии.

Необычная церемония награждения

В этом году в конкурсную программу фестиваля вошли четыре полнометражных фильма и 16 сериалов от семи крупнейших российских онлайн-платформ. После каждого сеанса все присутствовавшие выставляли оценки просмотренным проектам по шкале от 1 до 10 в нескольких номинациях. Таким образом, победители определялись путем зрительского голосования.

Церемония закрытия фестиваля «Новый сезон»
Церемония закрытия фестиваля «Новый сезон»

Торжественное вручение наград по итогам смотра проходило в формате «церемонии бракосочетания зрителя и контента» — с цветочной аркой, живой музыкой и видеороликом с фрагментами из фильмов и сериалов, представленных в конкурсе.

Кому достались награды фестиваля «Новый сезон»

Первыми вручались призы в актерских номинациях. В категории «Герой нового сезона» награду получил Евгений Цыганов за роль писателя Константина Иноземцева в сериале «Первый номер». Вместе с ним на победу претендовали Тимофей ТрибунцевПодслушано в Рыбинске») и Иван ЯнковскийАутсорс»).

Александра Бортич
Александра Бортич

«Героиней нового сезона» стала Александра Бортич, исполнившая роль больной раком таксистки Татьяны в драмеди «Между нами химия». Ее конкурентками по номинации были Юлия СнигирьТанго на осколках») и Мила Ершова («Аутсорс»).

Лучшим фильмом «Нового сезона 2024» стала криминальная комедия Владимира Зинкевича «Где наши деньги?» с Александром Тарасовым, Андреем Максимовым и Кузьмой Котрелевым в главных ролях. Также в номинации были представлены комедия «Море на двоих», «Один день в Стамбуле» и «Встретимся вчера».

Второй главный приз смотра — «Самый ожидаемый сериал» — получила драма Душана Глигорова «Аутсорс», где Иван Янковский, Данил Стеклов и Эльдар Калимулин сыграли палачей одной из провинциальных тюрем. В этой номинации на победу также претендовали драмеди «Между нами химия» и «Первый номер».

Эльдар Калимулин и Гавриил Гордеев
Эльдар Калимулин и Гавриил Гордеев

«Открытием нового сезона» стала режиссер и сценарист сериала «Между нами химия» Карина Чувикова. А Специальный приз фестиваля достался семейному фэнтези «Последний богатырь. Наследие», продолжающему популярную трилогию с Виктором Хориняком в главной роли.

Карина Чувикова
Карина Чувикова

Важные объявления и «букет невесты»

Игорь Мишин и Григорий Сельянов
Игорь Мишин и Григорий Сельянов

В финале церемонии генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин объявил о том, что четвертый фестиваль «Новый сезон» в 2025 году откроется документальным фильмом «Брат навсегда», приуроченным к 25-летию картины «Брат 2». По словам Мишина, в ленте примут участие дети Алексея Балабанова, Сергея Сельянова и Сергея Бодрова-мл.

Кроме того, продюсер «Нового сезона» Полина Зуева сообщила, что со следующего года появится новая номинация, в которой будут отмечаться лучшие дженерики — специальные ролики онлайн-платформ, рассказывающие о грядущих премьерах сезона.

Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков

Перед финальным роликом, смонтированным из самых ярких моментов фестиваля, в зал были брошены три «букета невесты» — от лица проектов, еще не нашедших своего зрителя. Один из таких букетов поймал Владимир Вдовиченков.

Напомним, что в спецпроекте Кино Mail о «Новом сезоне» можно посмотреть прямые эфиры с кинозвездами и интервью с актерами, а также видеодневники фестиваля и обзоры главных сериалов-новинок.