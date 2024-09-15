Дочь Марии Порошиной бросила театральный вуз

Актриса Мария Порошина рассказала в интервью изданию «7Дней», что ее дочь Серафима бросила театральный вуз.
По словам Порошиной, через год после поступления Серафима решила, что у нее не лежит душа к актерскому мастерству. Артистка отметила, что девушка преуспевала в данной сфере, но не могла идти против своих чувств.
Для самой Порошиной отчисление дочери стало неожиданностью. Однако актриса не стала отговаривать Серафиму, а поддержала ее. Артистка отметила, что ее покорила такая смелость и решимость кардинально изменить свою жизнь.
«Сима — молодец, не озирается на профессию родителей, а ищет себя. И это правильно. В жизни бывают трудные вещи, которые заставляют человека пересмотреть свой взгляд на что-то. И, наверное, лучше это сделать раньше, чем позже», — поделилась Порошина.
Мария Порошина воспитывает пятерых детей. Ее первенец, дочь Полина, родилась в союзе с Гошей Куценко. Троих дочерей, Серафиму, Аграфену и Глафиру, артистка родила от мужа Ильи Древнова, с которым развелась в 2018 году. Через год после этого у актрисы родился сын Андрей.