Дженнифер Лопез и Бена Аффлека засняли вместе после развода

Недавно Дженнифер Лопез и Бен Аффлек впервые за долгое время пересеклись. Поп-исполнительница приехала в офис в Лос-Анджелесе, который она делит с актером. Артист покинул здание через полчаса после ее прибытия. Лопез появилась там после обеда в отеле Beverly Hills в сопровождении своей матери Гваделупе Родригес. Таблоид Daily Mail назвал встречу актеров «напряженной».