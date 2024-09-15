Дженнифер Лопез и Бена Аффлека засняли вместе после развода

Певица Дженнифер Лопез и голливудский актер Бен Аффлек после объявления о разводе вместе вышли на публику. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци заметили Лопез и Аффлека 14 сентября в Калифорнии. Бывшие супруги проводили время вместе с детьми. Фотографы засняли знаменитостей, когда те направлялись на обед в ресторан the Polo Lounge в отеле Beverly Hills.
20 августа появилась информация, что Дженнифер Лопез подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка направила документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Сообщалось, что дата расставания с актером — 26 апреля 2024 года.
Недавно Дженнифер Лопез и Бен Аффлек впервые за долгое время пересеклись. Поп-исполнительница приехала в офис в Лос-Анджелесе, который она делит с актером. Артист покинул здание через полчаса после ее прибытия. Лопез появилась там после обеда в отеле Beverly Hills в сопровождении своей матери Гваделупе Родригес. Таблоид Daily Mail назвал встречу актеров «напряженной».