Хоакин Феникс отказался от еще одной роли за считаные дни до съемок

Голливудский актер Джеймс МакЭвой в подкасте Happy Sad Confused рассказал, как его коллега Хоакин Феникс отказался от роли за считаные дни до съемок. Его цитирует Variety.
По словам МакЭвоя, ему пришлось срочно заменять Феникса в фильме «Сплит» М. Найта Шьямалана. Феникса он счел потрясающим актером — его пробы на роль МакЭвой видел и считает невероятными.
«Иногда лучше всего прийти в последнюю минуту. У меня была пара недель на подготовку», — вспоминает актер.
Джеймс МакЭвой снялся в «Сплите» в роли преступника с диссоциативным расстройством личности — всего он сыграл 23 разные личности. К роли он вернулся в фильме «Стекло» 2019 года.
В августе Хоакин Феникс выбыл из безымянного фильма Тодда Хейнса за пять дней до начала съемок. Звезда «Джокера» должен был не только сыграть одну из главных ролей, он также был соавтором сценария.
Ранее Хоакин Феникс признался, что во время работы над сиквелом «Джокера» ему пришлось пересмотреть спорную диету, которую он соблюдал при подготовке к роли для первой части.