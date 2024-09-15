Звезду сериала «Король и Шут» отпустили после задержания

Как отмечало издание, Ткачука проверяли по статье о контрабанде наркотических средств (229.1 УК РФ). В случае подтверждения неправомерных действий, приписанных в статье, актера могли наказать лишением свободы и штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.