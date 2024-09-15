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Сериал с Янковским про тюрьму победил на российском кинофестивале

Драма «Аутсорс» о сотрудниках тюрьмы в 90-е стала самым ожидаемым сериалом на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» раздал награды самым многообещающим проектам. Всего в конкурсной программе было представлено 16 сериалов и четыре полнометражных фильма.

Главный сериальный приз достался драме Душана Глигорова «Аутсорс» о сотрудниках тюрьмы, предлагающих родственникам жертв собственноручно казнить осужденных на смерть преступников. Главные роли в проекте исполнили Иван Янковский, Эльдар Калимулин и Данил Стеклов.

Лучшим фильмом была названа криминальная комедия Владимира Зинкевича «Где наши деньги?» о трех друзья, ограбивших банк, снеся одну из стен экскаватором. Дерзких бандитов сыграли Александр Тарасов, Андрей Максимов и Кузьма Котрелев.

Актерские призы — герой и героиня нового сезона — ушли Евгению ЦыгановуПервый номер») и Александре БортичМежду нами химия»).

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проходил на сочинском горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 9 по 14 сентября.