Мать-одиночка Бортич и призрак-маньяк Робак: дайджест киноновинок с «Нового сезона»

Сериал «Между нами химия», чрезвычайно точно и талантливо написанный и снятый женщинами (Карина Чувикова, Юлия Гулян, Евгения Хрипкова), бережно обнажает страх любого родителя: что будет с детьми, когда меня не станет. Смерть и все, что ее окружает, прячется в разных триггерах по всему сериалу — каждому зрителю откликнется свой. Но, как завещает герой Никиты Ефремова в первой серии, «думать надо не про смерть, а про жизнь», и за жизнь здесь отвечают комичные поиски потенциального мужа для главной героини. И это переключение между двумя полярными состояниями Александра Бортич отыгрывает блестяще.