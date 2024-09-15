Мать-одиночка Бортич и призрак-маньяк Робак: дайджест киноновинок с «Нового сезона»

«Между нами химия»
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Таксистка Таня (Александра Бортич), в одиночку воспитывающая двоих детей, узнает, что у нее рак. Первый вопрос, которым она задается: куда в случае ее смерти пристроить дочку Марту (Людмила Юлова), переживающую все «прелести» раннего пубертата, и младшего школьника Ваню (Мирон Проворов), верящего, что папу забрали инопланетяне.
Сериал «Между нами химия», чрезвычайно точно и талантливо написанный и снятый женщинами (Карина Чувикова, Юлия Гулян, Евгения Хрипкова), бережно обнажает страх любого родителя: что будет с детьми, когда меня не станет. Смерть и все, что ее окружает, прячется в разных триггерах по всему сериалу — каждому зрителю откликнется свой. Но, как завещает герой Никиты Ефремова в первой серии, «думать надо не про смерть, а про жизнь», и за жизнь здесь отвечают комичные поиски потенциального мужа для главной героини. И это переключение между двумя полярными состояниями Александра Бортич отыгрывает блестяще.
«Мы здесь, чтобы вам помочь»
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12-летний Женя Кирсанов (Вадим Филипченков) выживает в жутком пожаре, в котором погибает его мать. Поджог устроил призрак-маньяк (Александр Робак), убивающий рыжих женщин и способный вселяться в тела разных людей. Чтобы найти его, Жене придется примкнуть к «охотникам за привидениями» — бывшему следователю Максиму (Алексей Маклаков) и его молчаливому напарнику (Арсений Касперович).
«Мы здесь, чтобы вам помочь» — редкий экземпляр среди российских хоррор-сериалов. Саспенс здесь строится на крупных планах и давящей тишине, а мистический ужас сочетается с рациональным страхом боли, смерти и потери близкого. А еще тут много по-настоящему жестоких сцен. Любопытно, что помимо Александра Робака режиссер Дмитрий Тюрин, снимавший второй сезон «Эпидемии», позвал в проект и других «эпидемовцев» — Эльдара Калимулина и Марьяну Спивак.