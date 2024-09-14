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Юлия Снигирь и звезда «Слова пацана» сыграют мать и сына в новом фильме

Звезды «Слова пацана» и «Мастера и Маргариты» встретятся на экране
Леон Кемстач на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»
Леон Кемстач на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»

Актриса Юлия Снигирь и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач сыграют вместе в новом фильме. Об этом сообщает kp.ru.

Проект под названием «Сын мой» рассказывает историю успешной девушки-адвоката (Снигирь), которая за крупную сумму соглашается посадить в тюрьму невиновного, а ее сын (Кемстач), узнав об этом, сбегает из дома.

По словам самих актеров, им было интересно участвовать в проекте, потому что история «попала» в них лично.

«У меня в реальной жизни тоже есть сын, поэтому история в меня очень попадает. Мне интересна героиня, которая заблуждается, ищет, а потом понимает и меняется», — сообщила звезда «Мастера и Маргариты».

Юлия Снигирь
Юлия СнигирьИсточник: Алексей Молчановский

Леон Кемстач заявил, что ему давно хотелось поработать в одном проекте с известной актрисой.

«Это действительно интересная картина. Крутой состав настоящих профессионалов, и особенно мне хотелось поработать с Юлией Снигирь, попробовать себя в роли ее сына», — пояснил актер.

Помимо них в картине также задействованы Павел Табаков, Яна Сексте и Юрий Чурсин.