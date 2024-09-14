Netflix обвинили в плагиате из-за сериала «Игра в кальмара»

Индийский кинорежиссер Сохам Шах подал в суд Нью-Йорка на американскую стриминговую платформу Netflix, обвинив ее в том, что она украла сюжет сериала «Игра в кальмара» из его фильма 2009 года. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на судебный иск.