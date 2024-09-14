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Netflix обвинили в плагиате из-за сериала «Игра в кальмара»

Индийский режиссер подал в суд на платформу
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Индийский кинорежиссер Сохам Шах подал в суд Нью-Йорка на американскую стриминговую платформу Netflix, обвинив ее в том, что она украла сюжет сериала «Игра в кальмара» из его фильма 2009 года. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на судебный иск.

По словам Шаха, сериал является «откровенным плагиатом» его фильма, снятого на языке хинди, под названием Luck.

В иске отмечается, что Netflix позаимствовали из фильма Luck основной сюжет, персонажей, тематику, атмосферу, место действия и последовательность событий.

Представитель стриминговой платформы назвал выдвинутые обвинения безосновательными и подчеркнул, что компания готова защищать свой продукт в судебном порядке.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, рассказывающий о героях, которые пытаются решить свои финансовые проблемы, вступая в игру на выживание.

До этого представители Netflix сообщили, что второй сезон сериала выйдет 26 декабря 2024 года.