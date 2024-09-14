Главред Цыганов и рэпер Эйдельштейн: дайджест киноновинок с «Нового сезона»

«Где наши деньги?» — криминальная комедия от режиссера и сценариста Владимира Зинкевича («Добро пожаловать в семью»), но если бы не варенки и полузабытый хит «Подождем твою маму», можно было бы подумать, что ее снял молодой Гай Ричи. Черный юмор, не примелькавшиеся молодые артисты и хулиганский монтаж — рецепт незамысловатого, но смешного зрительского кино. И кажется, что без надоевшего сеттинга 90-х можно было и обойтись.