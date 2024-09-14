Главред Цыганов и рэпер Эйдельштейн: дайджест киноновинок с «Нового сезона»

«Последний богатырь. Наследие»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр START, с 27 сентября
Действие разворачивается через 20 лет после победы над Посланником Тьмы и фокусируется на взрослых дочерях Ивана Муромца (Виктор Хориняк) и Василисы (Александра Урсуляк). Девушки чувствуют себя не оправдавшими ожиданий родителей и пытаются нащупать свой жизненный путь: колдунья Софья (Эвелина Мазурина) — в Москве, где ей надо найти альтернативную молодую версию отца, а силачка Марья (Арина Рожкова) — в родном Белогорье, которое необходимо спасти от злого мага Северина.
Создатели франшизы «Последний богатырь» серьезно настроены компенсировать тоску россиян по иностранному фэнтези. Несмотря на то, что «Наследие», как лоскутное одеяло, скроено из отсылок и даже прямых заимствований из «Гарри Поттера», «Властелина колец» и прочих «Мстителей», сделано оно мастерски и с любовью.
«Фарма»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Premier, с 19 сентября
Государство не выделяет тяжелобольному подростку Антохе (Марк Эйдельштейн), постепенно теряющему способность двигаться, жизненно необходимое лекарство. Тогда его брат Миха (Никита Павленко), вдохновившись философией фарма-анархистов и заручившись поддержкой друзей, решает изготовить препарат самостоятельно.
Премьера «Фармы» должна была состояться еще в мае, но по неизвестным причинам проект в последний момент перенесся на сентябрь — без существенных, на первый взгляд, изменений, но с той разницей, что теперь в главной роли в трогательной истории о братской любви — не просто «российский Тимоти Шаламе», а настоящий каннский лауреат, еще и читающий рэп на саундтреке.
«Первый номер»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Kion, с 1 декабря
Прогремевший с одним-единственным романом-бестселлером 15 лет назад писатель Константин Иноземцев (Евгений Цыганов) ловит последние лучи угасающей славы и отчаянно нуждается в деньгах, поэтому принимает предложение стать главным редактором мужского глянцевого журнала, открывающегося после ухода из России иностранных брендов. Но есть нюанс: Костя ленив, заносчив, конфликтен и ничего не понимает в издательском бизнесе.
Глядя на «Первый номер», кажется, что секрет по-настоящему цепляющего сериала прост: Клим Козинский, снявший «Вне себя» и «13-ю клиническую», в режиссерском кресле, точное попадание в роль Евгения Цыганова и сценарий Сергея Минаева, честно и иронично рассказывающего о том, что знает лучше всего, — зубастом, турбулентном, но таком притягательном московском медиабизнесе.
«Где наши деньги?»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Кинопоиск, скоро
Три друга-грабителя Наука (Кузьма Котрелев), Губа (Александр Тарасов) и Колючий (Андрей Максимов) без лишних прелюдий сносят стену банка экскаватором и крадут один миллион рублей, а вскоре выясняют, что всего в хранилище их было двадцать пять.
«Где наши деньги?» — криминальная комедия от режиссера и сценариста Владимира Зинкевича («Добро пожаловать в семью»), но если бы не варенки и полузабытый хит «Подождем твою маму», можно было бы подумать, что ее снял молодой Гай Ричи. Черный юмор, не примелькавшиеся молодые артисты и хулиганский монтаж — рецепт незамысловатого, но смешного зрительского кино. И кажется, что без надоевшего сеттинга 90-х можно было и обойтись.