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Исакова, Шведов, Аксенова: звезды на премьере нового сериала про 90-е

Знаменитости посмотрели первые эпизоды многосерийного фильма «Дети перемен»
Виктория Исакова
Виктория Исакова

В рамках третьего фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который с 9 по 14 сентября проходит в Розе Хутор, состоялась премьера сериала «Дети перемен». Его презентовали режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова («Фишер»), а также исполнители главных ролей — Виктория Исакова, Слава Копейкин, Софья Лебедева и другие.

Первые эпизоды новой восьмисерийной драмы про 90-е посмотрели Денис Шведов с женой Александрой Розовской, Любовь Аксенова, Максим Матвеев, Светлана Бондарчук и другие.

Денис Шведов с женой Александрой Розовской
Денис Шведов с женой Александрой Розовской
Любовь Аксенова
Любовь Аксенова
Слава Копейкин, Софья Лебедева, Любовь Львова и Сергей Тарамаев
Слава Копейкин, Софья Лебедева, Любовь Львова и Сергей Тарамаев
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Светлана Бондарчук с мужем
Светлана Бондарчук с мужем

В центре сюжета сериала — сводные братья Юра (Макар Хлебников), Руслан (Хетаг Хинчагов) и Петр (Слава Копейкин). Они не похожи друг на друга, но в любящую семью, где братья готовы отдать друг за друга жизнь, их объединяет мать Флора (Виктория Исакова), работающая водителем троллейбуса.

Однако на дворе девяностые, когда в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. В итоге у каждого из парней появляются свои друзья и свои тайны, и постепенно семья Флоры рушится.

Премьера сериала «Дети перемен» состоится в онлайн-кинотеатре Start.