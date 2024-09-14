Исакова, Шведов, Аксенова: звезды на премьере нового сериала про 90-е

Однако на дворе девяностые, когда в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. В итоге у каждого из парней появляются свои друзья и свои тайны, и постепенно семья Флоры рушится.