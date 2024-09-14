Снигирь и Цыганов поддержали друг друга на премьерах на кинофестивале

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов посетили фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Розе Хутор.
Супруги представляли новые проекты со своим участием: Снигирь — мелодраму «Танго на осколках» режиссера Сергея Сенцова, Цыганов — драмеди «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева.
Для первого выхода в свет Снигирь выбрала черное струящееся платье в пол с полупрозрачными объемными рукавами, а для премьеры супруга — ярко-красный наряд в полоску. Муж актрисы присоединился к фотографам, чтобы тоже запечатлеть жену.
Презентуя «Танго на осколках», актриса вспомнила, что в студенческие годы с танцами у нее не складывалось.
«Я не думала, что я чему-то научусь. Просто Сагдиана Хамзина, хореограф этого проекта, — она гений в этом смысле слова. Потому что я не знаю, как она это сделала, и как я затанцевала, я не понимаю», — отметила актриса.
В центре сюжета «Танго на осколках» — стальная бизнес-леди Нора, идеально выстроенная жизнь которой рушится, когда внезапно умирает муж Ваня (Денис Шведов). Нора с удивлением узнает, что у супруга была тайная жизнь — с другой женщиной и с занятиями танго. Чтобы разобраться в произошедшем, Нора сама отправляется в школу танго.
В сериале «Первый номер» Евгений Цыганов предстает в роли писателя в кризисе, который пытается спасти карьеру, принимая предложение возглавить глянцевый журнал. У него есть месяц на то, чтобы перезапустить издание, вернуть любовь всей жизни и восстановить репутацию.