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Похудевший на 34 килограмма Дэйв Батиста успокоил фанатов

Поклонники переживали из-за резких изменений в физической форме актера
Дэйв Батиста
Дэйв БатистаИсточник: Legion-Media.ru

Известный актер и в прошлом рестлер Дэйв Батиста прокомментировал свою новую внешность после резкого похудения. Слова звезды «Стражей Галактики» передает издание Variety.

Батиста поспешил успокоить фанатов, которые переживали из-за резких изменений в физической форме актера, заявив, что скинул 34 килограмма, чтобы не выглядеть нелепо на фоне других актеров.

«Я начал худеть, потому что растолстел. И я все еще выгляжу как горилла, это мешает в работе. Я практически убиваю себя, усиленно тренируюсь. Но люди говорят: "Боже, какой ты худой", хотя для 194 сантиметров я вешу нормально», — рассказал Батиста.

Ранее стало известно, что актер появился на красной дорожке впервые после экстремального похудения. 55-летний артист посетил премьеру фильма режиссера Джии Копполы «Последняя танцовщица» в Торонто, Канада. Он предстал на кадрах папарацци в черном костюме, который включал в себя облегающий пиджак и узкие брюки, а также в футболке и лакированных туфлях. Кроме того, знаменитость дополнила образ очками с затемненными линзами и белыми бусами.