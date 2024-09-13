Похудевший на 34 килограмма Дэйв Батиста успокоил фанатов

Ранее стало известно, что актер появился на красной дорожке впервые после экстремального похудения. 55-летний артист посетил премьеру фильма режиссера Джии Копполы «Последняя танцовщица» в Торонто, Канада. Он предстал на кадрах папарацци в черном костюме, который включал в себя облегающий пиджак и узкие брюки, а также в футболке и лакированных туфлях. Кроме того, знаменитость дополнила образ очками с затемненными линзами и белыми бусами.