Хюррем Султан — одна из самых легендарных и влиятельных фигур в истории Османской империи. Ее жизнь полна тайн и драматических поворотов, поэтому она вызывает неподдельный интерес не только у историков, но и у поклонников сериала «Великолепный век», в основу сюжета которого легла биография этой личности. В проекте Кино Mail раскроем любопытные факты из жизни Хюррем Султан и расскажем, какое наследие оставила супруга могущественного правителя.
Биография Хюррем Султан
Эта женщина считается поистине знаковой исторической фигурой. Прежде чем мы перейдем к подробному описанию ее жизни, предлагаем ознакомиться с несколькими основными фактами, связанными с героиней материала.
- Настоящее имя: Анастасия или Александра Лисовская, в Европе супруга Сулеймана Великолепного была известна как Роксолана, а имя Хюррем, которое с арабского переводится как «приносящая радость», она получила во дворце.
- Год рождения: около 1505 года.
- Место рождения: в Прикарпатье, на территории нынешнего украинского города Рогатин (1).
- Подданство и статус: Османская империя, вначале наложница, а потом Хасеки Султан — официальная и единственная жена султана.
- Супруг: Сулейман I.
- Дети: Мехмед, Михримах, Абдулла, Селим, Джихангир, Баязид.
- Место и год смерти: город Константинополь, Османская империя, 1558 год.
Как выглядела Хюррем Султан на самом деле: реальные портреты
Портреты Хюррем Султан, созданные художниками в разные эпохи, дают лишь приблизительное представление о том, как она могла выглядеть в реальности. Образы рисовались со слов современников Роксоланы, и удостовериться, какая интерпретация верна, мы не можем.
Однако в большинстве случаев ее изображают женщиной необыкновенной красоты с пышными рыжими волосами и выразительными чертами лица. Проницательный взгляд героини живописных полотен будто смотрит прямо в душу.
Подробная биография Хюррем Султан: настоящая история жизни Роксоланы
Жизнь Хюррем Султан была наполнена множеством событий, которые определили ход истории Османской империи. Рассмотрим основные этапы ее биографии.
Ранние годы и происхождение Хюррем
Хюррем, известная также как Роксолана, предположительно родилась в Прикарпатье. В раннем возрасте она была захвачена в плен крымскими татарами и продана в рабство. Попав в Стамбул, пленница оказалась в гареме султана, после чего ее жизнь кардинально изменилась.
Гарем Сулеймана Великолепного: как Хюррем стала его фавориткой
Хюррем быстро завоевала благосклонность Сулеймана благодаря своему остроумию и смелости, а также умению себя подать. Она смогла привлечь внимание султана, что впоследствии помогло девушке стать его любимой наложницей.
Разумеется, это вызывало зависть и неприязнь других обитательниц гарема, но Хюррем боролась за свое место. Ей это блестяще удалось: она завоевала сердце господина и стала его законной супругой.
В знак любви Сулейман преподнес своей избраннице серебряный перстень с грушевидным изумрудом в обрамлении кристаллов. Султан, обладавший способностями ювелира, создал его сам. Правда, драгоценный подарок предназначался сначала Махидевран — главной наложнице правителя и сопернице Хюррем.
Конфликт с Махидевран: борьба за власть в гареме
Одним из значимых событий в жизни Хюррем называют ее противостояние с другой фавориткой султана — Махидевран. Главной женой в гареме Сулеймана красавица с черкесскими корнями стала еще в 20-летнем возрасте, и иметь дело с настолько яркими конкурентками ей не приходилось.
С появлением Хюррем многое поменялось: девушки стали открыто соперничать, Махидевран не раз пыталась подставить новую наложницу мужа, однако все ее попытки закончились провалом. Сулейман со временем охладел к Махидевран и вскоре изгнал ее из дворца.
Существует мнение, что Хюррем и Махидевран были полными противоположностями, но Сулейман предпочел остаться именно с Роксоланой, которая пленила его своей проницательностью, умом и дерзостью, чего не хватало ее сопернице.
Участие в жизни империи
Хюррем активно участвовала в политической жизни Османской империи, внимательно анализируя все происходящее и поддерживая Сулеймана почти во всех решениях. Она также занималась благотворительностью: по ее указу, например, были построены несколько крупных мечетей и больниц.
Конец жизни и смерть Хюррем Султан
Последние годы жизни Хюррем были омрачены тяжелой болезнью, однако супруга властителя продолжала сохранять влияние до самой своей смерти в 1558 году. Потеря жены заставила Сулеймана погрузиться в глубокую скорбь, что в очередной раз подтверждало, что он по-настоящему любил Роксолану.
Где похоронена Хюррем Султан
Хюррем Султан похоронена рядом с Сулейманом в специально построенном мавзолее в мечети Сулеймание, которая стала последним пристанищем для великого правителя и его супруги.
Почему султан Сулейман любил одну Хюррем Султан
Сулеймана и Хюррем связывала большая любовь, благодаря которой им удалось пережить многое. Интерес господина к рабыне подогревался ее взрывным характером и тем упорством, с которым она отстаивала свое право быть с ним.
Преданность Султана Роксолане объяснялась не только ее яркой внешностью, но и умом, а также упорством и хитростью, которыми рыжеволосая фаворитка умело пользовалась и знала, как быть опорой для Сулеймана. Хюррем была не просто женой, но и верной соратницей, на которую он мог положиться в трудные времена.
Сколько детей было у Хюррем Султан: кто они и их судьба
Хюррем Султан была матерью шестерых детей, каждый из которых сыграл роль в истории Османской империи:
- Мехмед — старший сын Хюррем, стал губернатором Манисы, умер при загадочных обстоятельствах;
- Абдулла — малоизвестный сын Хюррем Султан, скончался еще в детстве;
- Михримах Султан — единственная дочь Роксоланы; имела значительное влияние при дворе;
- Селим II — наследник Сулеймана, ставший султаном после его смерти;
- Баязид — пятый ребенок пары, судьба которого сложилась трагически — его обвинили в предательстве и казнили по приказу отца;
- Джихангир — младший сын, страдавший от физического недуга, из-за чего не мог претендовать на престол.
Какая актриса сыграла Хюррем Султан в сериале «Великолепный век»
Роль Хюррем Султан в сериале «Великолепный век» исполнила Мерьем Узерли. Ее игра получила широкое признание публики, многие зрители запомнили Хюррем именно в исполнении этой кинозвезды.
Как Хюррем Султан показана в сериале
В сериале «Великолепный век» образ Роксоланы раскрывается постепенно, демонстрируя эволюцию ее характера и то, как растет ее положение при дворе. Каждый сезон фокусируется на разных этапах жизни героини, показывая ее внутренние и внешние трансформации.
1-й сезон
В первом сезоне зрители знакомятся с молодой Хюррем, которая только попала в гарем султана Сулеймана. Здесь она показана наивной, беззащитной девушкой, пытающейся выжить в новой враждебной обстановке. Постепенно ее характер закаляется, она начинает проявлять амбициозность и решительность.
Роксолана стремится завоевать внимание султана, используя свою красоту, обаяние и ум. В первом сезоне основное внимание уделяется ее пути к статусу фаворитки, а также первому столкновению с другими наложницами, особенно с Махидевран, которая видит в Хюррем серьезную угрозу для себя и своей репутации.
2-й сезон
Во втором сезоне Хюррем — уже уверенная в себе и влиятельная любимица султана. Она начинает активно вмешиваться в политические дела и интриги, стремясь закрепить свое положение и обеспечить безопасность свою и детей. В этом сезоне она сталкивается с новыми врагами, все еще продолжая бороться за власть в гареме. Роксолана показана проницательной и рациональной женщиной, осознающей важность каждого своего шага. Ее отношения с султаном развиваются в позитивном ключе: их союз с каждым днем становится более прочным, а отношения — доверительными.
3-й сезон
В третьем сезоне мы видим, как жена султана становится самой могущественной женщиной в Османской империи, фактически управляющей гаремом и даже мужем. В этот период Хюррем раскрывает новые стороны своего характера: она становится жесткой и бескомпромиссной, особенно в борьбе за счастливое будущее своей семьи. Третий сезон также демонстрирует ее глубокую преданность Сулейману и готовность пойти на все ради его любви.
4-й сезон
Четвертый сезон показывает Хюррем в ее поздние годы, когда она уже мать наследников престола. Ее власть и влияние достигают апогея, но вместе с этим возрастает и количество врагов. Хюррем вынуждена противостоять множеству угроз, включая политические заговоры и попытки избавиться от ее детей. В этом сезоне героиню выделяют опыт и мудрость, накопленные за годы постоянных интриг и борьбы. Хюррем все больше убеждается в том, что ее действия имеют серьезные последствия, как для нее самой и ее близких, так и для всей империи.
Финальный сезон также фокусируется на последних годах жизни Роксоланы. Нам ее показывают несколько измотанной интригами, но все еще решительной женщиной, продолжающей бороться за свои интересы. Хюррем переживает тяжелые потери, а также осознает неизбежность своего конца. В этом сезоне образ жены султана раскрывается благодаря внутренним конфликтам и переживаниям, которые Роксолана пыталась прятать глубоко внутри. В итоге Хюррем, несмотря на все испытания, выпавшие на ее долю, сохраняет силу духа и остается преданной своим принципам до самого конца.
Интересные факты о Хюррем Султан
Хюррем Султан была невероятно яркой личностью, о которой до сих пор ходят легенды. Вот несколько интересных фактов о ней.
- Настоящее имя. Историки до сих пор не пришли к единому мнению, какое имя было дано Хюррем при рождении: многие склоняются к тому, что ее звали Александрой или Анастасией. А вот Роксолана — это прозвище Хюррем, указывающее на ее славянское происхождение.
- Любовные письма. Хюррем была первой женщиной в Османской империи, которая писала письма своему мужу-султану, что было крайне необычным для того времени.
- Хладнокровная жестокость. В сериале показано, что Хюррем ни перед чем не останавливалась, если нужно было достичь заветной цели. Есть тому и исторические подтверждения: супруга султана, которую называли кровавой, не знала жалости к соперникам и даже их детям.
- Благотворительная деятельность. Жена Сулеймана Великолепного охотно выделяла средства на благие дела. Например, по ее инициативе в Стамбуле построили мечеть, школу, больницу и баню.