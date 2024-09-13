Преданность Султана Роксолане объяснялась не только ее яркой внешностью, но и умом, а также упорством и хитростью, которыми рыжеволосая фаворитка умело пользовалась и знала, как быть опорой для Сулеймана. Хюррем была не просто женой, но и верной соратницей, на которую он мог положиться в трудные времена.