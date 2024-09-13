Ирина Пегова посмотрела на запуск космического корабля на Байконуре

«Как всегда, шикарна и великолепна», «С вашей энергией вы готовы взлететь вместе с этой ракетой», «Ира, вы, как всегда, на высоте», «Красавица! Кадр — огонь. Представляю, как были впечатления после пуска», «Какой полет, какие ноги», «Космическая девушка», — прокомментировали кадры поклонники.