Ирина Пегова посмотрела на запуск космического корабля на Байконуре

Ирина Пегова в личном блоге поделилась кадрами с космодрома Байконур. Актриса сделала фотографии и видео на фоне космического корабля, а также посмотрела на запуск «Союза МС-26» на МКС.
«Сегодня будет старт! Запуск ТПК “Союз МС-26”. Летят космонавты Овчинин, Вагнер, Петтит! Жду невероятных эмоций, желаю удачи», — сообщила звезда кино.
Позже актриса сообщила, что запуск и стыковка прошли хорошо, а она уже успела вернуться в Москву.
«Как всегда, шикарна и великолепна», «С вашей энергией вы готовы взлететь вместе с этой ракетой», «Ира, вы, как всегда, на высоте», «Красавица! Кадр — огонь. Представляю, как были впечатления после пуска», «Какой полет, какие ноги», «Космическая девушка», — прокомментировали кадры поклонники.
Напомним, Ирина Пегова — известная российская актриса театра и кино. Она снималась в таких проектах, как «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Пассажирка», «СуперБобровы», «Экипаж», «Родные», «Старое ружье», «Зоя», «Рая знает», «Акушерка», «Комиссарша», «Цыпленок жареный», «Пищеблок» и многих других.