81-й Венецианский кинофестиваль позади — самое время нашему кинокритику и соведущему шоу-подкаста PROсмотрено Егору Москвитину подвести итоги и порассуждать, о чем все это было.
Что программа этого года говорит нам об искусстве и мире, в котором мы живем? Почему Анджелина Джоли и Хоакин Феникс проиграли тихому и по-старомодному сделанному кино? И что заставило жюри во главе с Изабель Юппер присудить главный приз Педро Альмодовару?
О главных смыслах, темах и тенденциях Венецианского фестиваля 2024 — в нашем финальном выпуске. До следующего года, Венеция!