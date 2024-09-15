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Главные фильмы Венецианского кинофестиваля 2024 – о чем все это было?

Возвращаемся на остров Лидо, чтобы осмыслить итоги и главные темы прошедшего Венецианского кинофестиваля

81-й Венецианский кинофестиваль позади — самое время нашему кинокритику и соведущему шоу-подкаста PROсмотрено Егору Москвитину подвести итоги и порассуждать, о чем все это было.

Что программа этого года говорит нам об искусстве и мире, в котором мы живем? Почему Анджелина Джоли и Хоакин Феникс проиграли тихому и по-старомодному сделанному кино? И что заставило жюри во главе с Изабель Юппер присудить главный приз Педро Альмодовару?

О главных смыслах, темах и тенденциях Венецианского фестиваля 2024 — в нашем финальном выпуске. До следующего года, Венеция!