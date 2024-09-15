Что программа этого года говорит нам об искусстве и мире, в котором мы живем? Почему Анджелина Джоли и Хоакин Феникс проиграли тихому и по-старомодному сделанному кино? И что заставило жюри во главе с Изабель Юппер присудить главный приз Педро Альмодовару?