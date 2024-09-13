Андрей Мерзликин показал редкие фото с женой из путешествия

Андрей Мерзликин вместе со своей женой Анной отправился в отпуск на Алтай. Пара поселилась в домике, из окон которого открывается вид на Катунь. Актер рассказал, что они успели посетить баню на берегу реки, устроить рафтинг, побывать в горах и сделать фото на фоне живописных пейзажей.