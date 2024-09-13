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Андрей Мерзликин показал редкие фото с женой из путешествия

Супруги отправились в отпуск на Алтай

Андрей Мерзликин вместе со своей женой Анной отправился в отпуск на Алтай. Пара поселилась в домике, из окон которого открывается вид на Катунь. Актер рассказал, что они успели посетить баню на берегу реки, устроить рафтинг, побывать в горах и сделать фото на фоне живописных пейзажей.

«Горный Алтай. Сложно переоценить это место силы, куда хочется возвращаться за эмоциями и восстановлением энергии», — признался звезда фильма «Бумер».

Мерзликин показал совместные фото с женой на фоне водопада, в лодках во время рафтинга и в кабинке на канатной дороге в горах.

Поклонники пожелали супругам хорошего отдыха и признались, что восхищаются их семьей.

«Обожаю Мерзликина. Желаю счастья всей вашей семье», «Гармония, хорошая семья», «Ребята, вы супер», «Ярких вам впечатлений», «Широка страна моя родная! Классные вы! Завидую и уважаю».

Напомним, Андрей и Анна Мерзликины официально стали мужем и женой в 2006 году. Пара воспитывает четырех детей: сыновей Федора и Макара, а также дочерей Серафиму и Евдокию.