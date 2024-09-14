Считается, что роль Адидаса-младшего в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» открыла нам Рузиля Минекаева. Но еще раньше был «Смычок» — именно там мы заприметили Рузиля и сразу включили его в свой топ самых многообещающих молодых актеров.
Сегодня Минекаев буквально нарасхват — с его участием планируется много громких проектов. Больше всего ждем его появления в образах сказочного богатыря в фильме «Руслан и Людмила» и Арлекино в «Буратино».
На фестиваль «Новый сезон» Рузиль Минекаев приехал представлять сериал «Подслушано в Рыбинске», где сыграл хулигана Ширмика. Корреспондент Кино Mail Аня Гоголь попросила актера пройти наше блиц-интервью #10вопросовзвезде.
Рузиль поведал о любви к Тарантино и рассказал о том, как изменили его жизнь сериал «Слово пацана» и Иван Янковский. Не пропустите!