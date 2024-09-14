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10 вопросов звезде. Отвечает Рузиль Минекаев

Об открытиях года, киновлюбленностях и совете Ивана Янковского — блиц-интервью звезды «Слова пацана» специально для Кино Mail

Считается, что роль Адидаса-младшего в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» открыла нам Рузиля Минекаева. Но еще раньше был «Смычок» — именно там мы заприметили Рузиля и сразу включили его в свой топ самых многообещающих молодых актеров.

Сегодня Минекаев буквально нарасхват — с его участием планируется много громких проектов. Больше всего ждем его появления в образах сказочного богатыря в фильме «Руслан и Людмила» и Арлекино в «Буратино».

На фестиваль «Новый сезон» Рузиль Минекаев приехал представлять сериал «Подслушано в Рыбинске», где сыграл хулигана Ширмика. Корреспондент Кино Mail Аня Гоголь попросила актера пройти наше блиц-интервью  #10вопросовзвезде.

Рузиль поведал о любви к Тарантино и рассказал о том, как изменили его жизнь сериал «Слово пацана» и Иван Янковский. Не пропустите!