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Моника Беллуччи показала архивное фото с дочерью в честь ее 20-летия

Итальянская актриса трогательно поздравила Деву Кассель с личным праздником

Моника Беллуччи в личном блоге опубликовала архивное черно-белое фото со своей старшей дочерью Девой Кассель, которой 12 сентября исполнилось 20 лет. На кадре звезда фильма «Битлджус Битлджус» запечатлена в топе и светлой кофте с длинными рукавами. Она собрала волосы в хвост и нанесла легкий макияж.

В то время актриса носила челку. Беллуччи подняла высоко свою дочь и умилительно на нее посмотрела.

«Любовь моя! С днем рождения!!! Много счастья в этот важный день и в твою жизнь!!! Спасибо за то, что ты есть», — написала актриса, добавив смайлики в виде красных сердечек.

Поклонники присоединились к поздравлениям и признались, что Кассель очень похожа на знаменитую маму. Они также отметили, что сама Беллуччи с годами становится красивее.

Напомним, Моника Беллуччи родила дочь Деву в 2004 году в браке с французским актером Венсаном Касселем. В 2010-м у актеров также появилась вторая дочь — Леони. А спустя три года после этого они развелись.

Дева Кассель отказалась строить актерскую карьеру, как родители, потому что не хотела сравнений с ними. В настоящее время девушка занимается моделингом.

«Мне все говорили, что я обязательно пойду по стопам родителей, а я категорически отказывалась. Даже не хотела смотреть фильмы с их участием», — говорила Кассель в интервью итальянскому Vogue.

Она также признавалась, что страдала из-за постоянных сравнений со знаменитой мамой.

«Я выросла с пятном непотизма, меня называли непо-бейби или привилегированной, а в подростковом возрасте постоянно сравнивали с матерью. Я люблю ее, но все-таки немного страдала от такого отношения; я бы солгала, если бы говорила, что это не было бременем», — отметила модель.