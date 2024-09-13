Моника Беллуччи показала архивное фото с дочерью в честь ее 20-летия

«Я выросла с пятном непотизма, меня называли непо-бейби или привилегированной, а в подростковом возрасте постоянно сравнивали с матерью. Я люблю ее, но все-таки немного страдала от такого отношения; я бы солгала, если бы говорила, что это не было бременем», — отметила модель.