Софию Вергару прозвали в сети клоуном из-за внешности на новом фото

Пользователи сети не оценили образ Вергары, о чем написали в комментариях под постом. «С этим большим разрисованным лицом она начинает выглядеть как клоун», «Она начинает походить на Майкла Джексона», «Ей серьезно нужно усмирить свои брови», «Она что-то сделала со своим лицом?» — возмутились они.