Цыганов пускается во все тяжкие в трейлере сериала «Первый номер»

Вышел первый трейлер сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым в роли пребывающего в кризисе автора когда-то популярных бестселлеров. На съемочной площадке компанию артисту составили Надежда Михалкова, Александра Бортич, Павел Деревянко, Игорь Верник и другие.
Герой Цыганова — в прошлом успешный, а ныне вышедший в тираж писатель Константин Иноземцев. Многое в современной жизни его раздражает, новый роман не складывается, а любимая женщина вот-вот выйдет замуж за другого.
В такой кризисный момент Иноземцев получает предложение стать главным редактором журнала, который покинули зарубежные издатели. Проект еле держится на плаву, вся редакция выступает против его назначения, но Иноземцев решает жить по своим собственным правилам.
Режиссером картины выступает Клим Козинский, снявший сериалы «Вне себя» и «13 клиническая». Сценарий написали однофамильцы Сергей Минаев и Дмитрий Минаев. В актерском составе — Равшана Куркова, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова.
Премьера сериала «Первый номер» состоится в онлайн-кинотеатре Kion.