Константин Хабенский рассказал, почему стал играть злодеев

Константин Хабенский стал героем первого выпуска шоу «Актерская студия», нового проекта от VK Creative, Кино Mail и VK Видео. В беседе с ведущим Вадимом Верником актер рассказал, почему в последнее время стал играть злодеев.
По мнению звезды кино, зрители привыкли к тому, что он играет положительных героев, и это позволяет до самой развязки держать интригу.
«Не так давно я вошел в череду отрицательных ролей, злодеев. Используя тот шлейф, который за мной идет, что "вот он всегда играл хороших людей”, можно сыграть плохого так, что никто до финала не догадывается, что это действительно сволочь», — объяснил Хабенский.
Так, в картине «Майор Гром: Игра» актер сыграл доктора Вениамина Рубинштейна, а в «Коллекторе» — бесчувственного и жесткого Артура, который использует мощные психологические атаки, чтобы выбивать долги из своих «жертв».
В шоу Константин Хабенский также рассказал, как не потерять голову от первой славы, можно ли «побороть свою внешность, используя свой талант», и что на самом деле является самым страшным для актера. А еще поведал, как однажды его вырезали из блокбастера с Брэдом Питтом и почему на самом деле его амплуа — «комическая старуха».