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46-летняя Любовь Толкалина появилась на фестивале в мини-платье

Актриса вышла на красную дорожку «Нового сезона» в Сочи

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в откровенном образе пришла на фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит в Сочи. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Для мероприятия 46-летняя звезда популярного телесериала Happy End выбрала белое платье длины мини и приталенный черный пиджак. Кроме того, она надела сияющие открытые туфли и дополнила свой образ серьгой, украшенной жемчугом.

Также знаменитость сделала легкий макияж с акцентом на губы, нанеся на них нюдовую помаду. Вдобавок она распустила волосы и уложила их в аккуратные волны.

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон 2024» продлится в Сочи до 14 сентября.