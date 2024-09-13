46-летняя Любовь Толкалина появилась на фестивале в мини-платье

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в откровенном образе пришла на фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит в Сочи. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).