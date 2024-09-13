Юра Борисов — как Фигаро, то тут, то там. Буквально несколько дней назад он на кинофестивале в Торонто обменивается улыбками с Анджелиной Джоли, и вот — уже в Сочи, резвится с Даниилом Воробьевым, представляя новый проект на фестивале онлайн-кинотеатров.
Обладатель уникальной органики, Юра Борисов противостоял апокалипсису («Эпидемия»), чудом выживал в суровых 1990-х («Мир! Дружба! Жвачка!»), играл легендарного панка («Год рождения»), перевоплощался в жуткого космо-пирата («Сто лет тому вперед») и даже озвучивал кота Бегемота («Мастер и Маргарита»). В ближайшее время мы ждем-не дождемся выхода «Аноры», где Юра исполнил одну из ролей.
В сериале «Урок», премьера которого состоялась на фестивале «Новый сезон», Юра сыграл покрытого татуировками бунтаря-музыканта, ставшего учителем обычной средней школы.
После показа корреспондент Кино Mail Аня Гоголь поймала Юру и задала ему обновленную блиц-серию #10вопросовзвезде.
Актер рассказал про своего героя, находящегося «в точке невозврата», про особенное отношение ко снам и о желании оказаться в удивительном мире «Аватара». Не пропустите!