Снигирь призналась, что ее выгоняли с уроков танцев в институте

Юлия Снигирь представила сериал «Танго на осколках» в рамках третьего кинофестиваля «Новый сезон». На премьере актриса вспомнила, что ее выгоняли с уроков танцев, когда она училась в Щукинском театральном училище. Кроме того, преподаватели говорили ей, что она профессионально непригодна.
«Я не думала, что я чему-то научусь. Просто Сагдиана Хамзина, хореограф этого проекта, — она гений в этом смысле слова. Потому что я не знаю, как она это сделала, но — ребята молодцы и так, — а как я затанцевала, я не понимаю», — отметила Снигирь.
В центре картины — не знающая проигрыша, стальная бизнес-леди Нора. Но ее идеально выстроенная жизнь рушится, когда внезапно умирает муж Ваня (Денис Шведов). Нора с удивлением узнает, что у супруга была тайная жизнь — с другой женщиной и занятиями танго.
Чтобы разобраться в произошедшем, Нора сама отправляется в школу танго. И оказывается в плену у этого страстного и чувственного танца. А мистическое возвращение мужа, которого не видит никто, кроме нее, и вовсе меняет ее жизнь.
Премьера сериала «Танго на осколках» состоится в онлайн-кинотеатре Kion.