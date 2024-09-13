Снигирь призналась, что ее выгоняли с уроков танцев в институте

«Я не думала, что я чему-то научусь. Просто Сагдиана Хамзина, хореограф этого проекта, — она гений в этом смысле слова. Потому что я не знаю, как она это сделала, но — ребята молодцы и так, — а как я затанцевала, я не понимаю», — отметила Снигирь.