66-летняя Шэрон Стоун в бикини поплавала в бассейне

На размещенных кадрах видно, как 66-летняя звезда «Основного инстинкта» выходит из воды. На ней черные солнцезащитные очки и коричневое бикини, оформленное белыми полосами и тонкими завязками. Кроме того, можно заметить, что на ее ногах присутствуют утяжелители.