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66-летняя Шэрон Стоун в бикини поплавала в бассейне

Актриса провела тренировку перед съемками

Американская актриса Шэрон Стоун поплавала в бассейне и показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах видно, как 66-летняя звезда «Основного инстинкта» выходит из воды. На ней черные солнцезащитные очки и коричневое бикини, оформленное белыми полосами и тонкими завязками. Кроме того, можно заметить, что на ее ногах присутствуют утяжелители.

«Только что закончила свою последнюю тренировку перед тем, как пойду на съемки. Так взволнована», — подписала знаменитость ролик, который набрал 52 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Стоун снялась в откровенном виде и повторила культовую сцену из фильма «Основной инстинкт».