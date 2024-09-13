Николь Кидман опубликовала архивное фото недавно умершей матери

О смерти Джаннель Энн Кидман сообщила режиссер Халина Рейн 7 сентября 2024 года во время Венецианского кинофестиваля. Николь Кидман сыграла главную роль в ее фильме «Плохая девочка», премьера которого прошла в рамках смотра, и получила за эту работу в Венеции Кубок Вольпи, однако не смогла принять награду из-за произошедшей в семье трагедии, рассказывали в USA Today. Рейн пояснила, что актриса была вынуждена покинуть смотр раньше ввиду семейных обстоятельств. Кидман также отсутствовала на премьере картины в Торонто 10 сентября, уточнили в People.