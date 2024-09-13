Николь Кидман опубликовала архивное фото недавно умершей матери

57-летняя Николь Кидман обратилась в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) к фанатам со словами благодарности за поддержку и уважение приватности после недавней смерти ее матери Джаннель Энн Кидман.
От себя лично, младшей сестры Антонии Кидман и всех родственников она выразила признательность за проявленную любовь и доброту. Актриса также разместила в своем аккаунте несколько фото из семейного архива. На одном из них ее мать запечатлена в молодости, на других изображена рядом с дочерьми.
«Каждое полученное сообщение от тех, кто любил нашу мать и восхищался ею, значит для нас гораздо больше, чем мы когда-либо сможем выразить», — пишет Николь Кидман.
В комментариях к посту соболезнования выразили и знаменитости, среди них — Ленни Кравиц, Мишель Пфайффер, Наоми Уоттс, Роуз Бирн и Линдси Лохан.
О смерти Джаннель Энн Кидман сообщила режиссер Халина Рейн 7 сентября 2024 года во время Венецианского кинофестиваля. Николь Кидман сыграла главную роль в ее фильме «Плохая девочка», премьера которого прошла в рамках смотра, и получила за эту работу в Венеции Кубок Вольпи, однако не смогла принять награду из-за произошедшей в семье трагедии, рассказывали в USA Today. Рейн пояснила, что актриса была вынуждена покинуть смотр раньше ввиду семейных обстоятельств. Кидман также отсутствовала на премьере картины в Торонто 10 сентября, уточнили в People.
Отец Николь Кидман Энтони Дэвид Кидман умер в 2014 году. В 2022 году в программе NPR Fresh Air Кидман призналась, что находится в Австралии, чтобы заботиться о своей матери, так как у той были проблемы со здоровьем. «Мы очень близки, и это дало мне возможность посмотреть на мир глазами 81-летней женщины», — говорила Кидман. Ее мать умерла в возрасте 84 лет.