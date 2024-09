Умер актер из «Чисто английского убийства» Кеннет Коуп

Кеннет Коуп выступал в театре Bristol Old Vic, а на телевидении впервые появился в 1952 году в экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Два веронца». Прорыв в его карьере произошел в 1960-е. Он в течение года участвовал в ночном сатирическом шоу This Was The Week That Was. В программе обсуждалась политика, в том числе и скандалы, из-за чего некоторые общественные деятели потребовали снять передачу с эфира.