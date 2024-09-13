Умер актер из «Чисто английского убийства» Кеннет Коуп

В 93 года скончался британский актер Кеннет Коуп. По словам его бывшего агента Сандры Чалмерс, он умер во сне в своем доме, расположенном в приморском городе Саутпорт в боро Сефтон (Англия), где родился в 1931 году, пишет Deadline.
Рядом с ним была его супруга — 90-летняя актриса Ренни Листер, в браке с которой он прожил 63 года, а также дочь Марта Коуп и другие родственники.
Листер и Коуп познакомились в 1961 году, когда оба присоединились к актерскому составу долгоиграющего сериала «Улица коронации». В начале 1960-х годов Коуп воплотил в нем образ мелкого мошенника Джеда Стоуна и спустя 40 лет вновь вернулся к этой роли.
Кеннет Коуп выступал в театре Bristol Old Vic, а на телевидении впервые появился в 1952 году в экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Два веронца». Прорыв в его карьере произошел в 1960-е. Он в течение года участвовал в ночном сатирическом шоу This Was The Week That Was. В программе обсуждалась политика, в том числе и скандалы, из-за чего некоторые общественные деятели потребовали снять передачу с эфира.
В фильмографии Коупа также значатся проекты «Мстители», «Доктор Кто», «Завтра в десять», «Чингиз Хан», «Остров обреченных гореть», «Рандалл и (покойный) Хопкирк», «Чисто английское убийство», «Лавджой», «Мисс Марпл», «Воскрешая мертвых» и другие.