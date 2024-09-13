Против Харви Вайнштейна выдвинули новые обвинения

При этом самого 72-летнего продюсера не было в суде, так как он находился в больнице Белвью, куда его доставили для экстренной операции на сердце. По словам прокуроров, новое обвинительное заключение будет обнародовано после выздоровления Вайнштейна. Повторное слушание назначено на 18 сентября.