«Битлджус Битлджус»
За десятки лет, что прошли с нашей первой встречи с демоном-биоэкзорцистом Битлджусом, в жизни героев произошли большие перемены. Лидия, не утратившая способность видеть призраков, стала ведущей популярного надувательского шоу о паранормальных явлениях. Имидж матери добавляет проблем ее дочери Астрид, и так переживающей непростое взросление после гибели отца, а затем еще и дедушки. Новости о кончине последнего вынуждают Астрид, Лидию и ее мачеху Делию вернуться в старое поместье в городке Уинтер-Ривер. Между тем, в загробном мире все идет своим чередом. Не считая того, что за Битлджусом охотится его бывшая жена…
«Битлджус Битлджус» — именно то кино, которое ждешь от Тима Бертона, короля трогательных готических сказок, решившего воскресить один из своих самых успешных и любимых зрителями фильмов. К счастью, это тот редкий случай, когда сиквел не оказывается жалкой пародией на неповторимый оригинал.
Все тот же уютный красочно-мрачный мир вечного Хэллоуина дарит встречу со старыми-добрыми героями в исполнении великолепных Майкла Китона, Вайноны Райдер и Кэтрин О’Хара, включая выразительное камео Дэнни ДеВито. Дженна Ортега, кажется, была рождена для бертоновского кино (впрочем, это стало понятно уже в «Уэнсдэй»), Джастин Теру и Уиллем Дефо тоже идеально вписались в этот кабинет странностей. И, конечно, Моника Беллуччи — дьявольски роскошная в образе трупа невесты, специально созданном для нее влюбленным в актрису режиссером.
«Не говори никому»
Во время отпуска в Тоскане американцы Луиза и Бен с дочкой Агнес, живущие в Лондоне, знакомятся с парой веселых, но немного странных англичан — Патриком и Кирой. Вскоре после возвращения они получают от них приглашение провести выходные в их загородном доме. Но отдых в компании новых знакомых оказывается для героев невообразимым кошмаром.
Тем, кто не смотрел одноименный датский фильм 2022 года, его ремейк «Не говори никому» вполне способен подарить удовольствие. Если так можно выразиться в отношении психологического хоррор-триллера, на протяжении которого с главными героями (и вами) играют в жестокие забавные игры, пускай и проигрывающие в изощренности и напряжении оригиналу.
Главный козырь — конечно же, злодейский Джеймс МакЭвой, достигающий здесь столь высокой степени безумства, что с легкостью составит конкуренцию собственному монстру из «Сплита».
«Ребел-Ридж»
Бывший морпех Терри Ричмонд приезжает в городок Шелби-Спрингс с простой, но срочной миссией — внести залог за своего кузена, повязанного за хранение запрещенных веществ. По дороге в участок мужчину тормозят копы и под надуманным предлогом конфискуют его деньги. Попытка разобраться в этой несправедливости приводит Терри к начальнику местной полиции, а затем и к тому факту, что все полицейское управление города повязло в коррупции.
«Ребел-Ридж» — криминальный экшен-триллер известного в узких кругах режиссера Джереми Солнье, отметившегося в Каннах своим инди-хитом «Катастрофа». Его новая работа — мрачный и невероятно напряженный боевик, в котором неистовый экшен и зашкаливающая маскулинность обрамляют безапелляционный социальный комментарий о взаимоотношениях человека с властью и о расизме в современном обществе.
«Уродина»
Талли — обычная девочка-подросток из мира, в котором все люди моложе 16 лет считаются «уродами». По достижении этого возраста граждане должны пройти через пластическую операцию, которая сделает их «красивыми». Талли всю жизнь ждала своего 16-летия, чтобы стать красоткой, но незадолго до дня X в ее мысли закралось сомнение. Дело в том, что ее друг Пэрис, только что прошедший через процедуру, выглядит волшебно, но ему больше не интересны ни их дружба, ни старые увлечения. А лучшая подруга Шэй и вовсе отговаривает Талли от операции — оказывается, существует целое общество сопротивления, выступающее против принудительных трансформаций.
«Уродина» — антиутопия в жанре young adult, снятая по одноименному фантастическому бестселлеру Скотта Вестерфельда 2005 года из цикла «Мятежная», посвященного борьбе человечества за индивидуальность. МакДжи, режиссер «Ангелов Чарли» и четвертого «Терминатора», следуя оригиналу, снимает историю с классическим и важным во всех мирах и временах посланием подросткам — принимать себя такими, какие вы есть, и не спешить ни с какими операциями «красоты».
«Сеанс в 16:30»
Лето 1986-го. Каждую субботу трое шестнадцатилетних подростков развлекаются тем, что тайком пробираются в местный кинотеатр и смотрят фильмы бесплатно. Но их привычный распорядок нарушается, когда один из парней решается пригласить девушку своей мечты на сеанс в 16:30, на фильм с «взрослым» рейтингом. Здесь-то и начнется главное веселье — если их планы не нарушит противный администратор (уморительный Кен Жонг) или чья-нибудь мама, оказавшаяся в том же кинозале.
Известный киноман с хулиганской душой, Кевин Смит черпает вдохновение в славных 80-х, эпохе Джона Хьюза и «Звездных войн», и снимает свой самый личный фильм, основанный на воспоминаниях о его собственной юности. «Сеанс в 16:30» — ностальгическая подростковая комедия о взрослении, наполненная традиционным смитовским юмором, камео от звезд его культовых фильмов и, конечно, искренней и безусловной любовью к кино.