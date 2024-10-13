Талли — обычная девочка-подросток из мира, в котором все люди моложе 16 лет считаются «уродами». По достижении этого возраста граждане должны пройти через пластическую операцию, которая сделает их «красивыми». Талли всю жизнь ждала своего 16-летия, чтобы стать красоткой, но незадолго до дня X в ее мысли закралось сомнение. Дело в том, что ее друг Пэрис, только что прошедший через процедуру, выглядит волшебно, но ему больше не интересны ни их дружба, ни старые увлечения. А лучшая подруга Шэй и вовсе отговаривает Талли от операции — оказывается, существует целое общество сопротивления, выступающее против принудительных трансформаций.