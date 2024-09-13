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Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств

Глава Чечни поблагодарил режиссера за его патриотическую позицию
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил кинорежиссеру Никите Михалкову звание заслуженного деятеля искусств республики. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что Михалков приехал в Грозный в рамках работы V Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Во время встречи глава Чечни поблагодарил режиссера за его патриотическую позицию и поддержку, оказываемую президенту России Владимиру Путину.

Также Кадыров отметил, что Михалков сделал ему подарок. Кинорежиссер подарил ему ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков программы «Бесогон ТВ».

«Я поблагодарил Никиту Сергеевича за визит в Грозный. Без всякого преувеличения, такому искреннему патриоту России, как он, в Чеченской Республике всегда рады», — заключил глава Чечни.

11 сентября Кадыров наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом имени Ахмата Кадырова. Она получила высшую награду Чечни за вклад в развитие законодательной базы, участие в инициативах, способствующих единству и стабильности в обществе, а также за достижения в развитии Чеченской Республики.

Напомним, ранее Михалков заявил о наличии в РФ списка «нерукопожатных деятелей культуры».