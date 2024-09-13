Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств

11 сентября Кадыров наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом имени Ахмата Кадырова. Она получила высшую награду Чечни за вклад в развитие законодательной базы, участие в инициативах, способствующих единству и стабильности в обществе, а также за достижения в развитии Чеченской Республики.